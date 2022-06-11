Стало известно, чем заменят «Биг Тейсти» в российском «Макдоналдсе»

В российском «Макдоналдсе» вместо убранного из меню «Биг Тейсти» посетителям предложат бургер «Биг Гранд». О том, что для популярного блюда нашли замену, сообщил Telegram-канал Mash.

Новый бургер будет меньше и при этом дороже своего аналога — 289 рублей против 268 рублей. Кроме того, из рецептуры блюда пришлось убрать оригинальный соус «Биг Тейсти». В состав бургера войдут булки, мясо в пропорции четыре к одному, сыр чеддер, салат, помидор, лук, кетчуп, а также соус гриль.

Ранее стало известно о других изменениях в меню российского «Макдоналдса». Из него убрали блюда, названия которых отсылали к американской сети. Например, вместо «Чикен Макнаггетс» в российской версии появятся просто «Наггетсы».

12 июня в Москве и Подмосковье откроются первые 15 «Макдоналдсов» после перезапуска сети под новым брендом в России. Карта с адресами этих точек доступна на сервисе «Яндекс.Карты».