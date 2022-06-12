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1 час назад

Перенесший инсульт Носков сидя выступил на ВДНХ

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный артист России Николай Носков выступил с акустическим концертом в Зеленом театре на ВДНХ. Как сообщает «Стархит», певцу было сложно передвигаться, и его под руку вывел на сцену Виктор Дробыш. Перед началом концерта продюсер выразил восторг трудолюбием Носкова:

«Если бы я был певец, я бы слушал все, что он делает, и подражал бы. Не копировал, а просто учился, у него до сих пор можно учиться».

Музыкант выступал сидя на стуле. Он исполнил такие культовые композиции, как «Это здорово», «Паранойя», «Дай мне шанс» и другие.

В 2017 году после экстренной госпитализации у Носкова диагностировали ишемический спинальный инсульт. Ранее он говорил о небольших шансах на полноценное восстановление речи. Через пару лет состояние артиста улучшилось, и в 2021 году он выступил на белорусском фестивале «Славянский базар» в инвалидной коляске.

Общество,Видео,Николай Носков,Виктор Дробыш,ВДНХ,
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