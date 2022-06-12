Перенесший инсульт Носков сидя выступил на ВДНХ

Заслуженный артист России Николай Носков выступил с акустическим концертом в Зеленом театре на ВДНХ. Как сообщает «Стархит», певцу было сложно передвигаться, и его под руку вывел на сцену Виктор Дробыш. Перед началом концерта продюсер выразил восторг трудолюбием Носкова:
«Если бы я был певец, я бы слушал все, что он делает, и подражал бы. Не копировал, а просто учился, у него до сих пор можно учиться».
Музыкант выступал сидя на стуле. Он исполнил такие культовые композиции, как «Это здорово», «Паранойя», «Дай мне шанс» и другие.
В 2017 году после экстренной госпитализации у Носкова диагностировали ишемический спинальный инсульт. Ранее он говорил о небольших шансах на полноценное восстановление речи. Через пару лет состояние артиста улучшилось, и в 2021 году он выступил на белорусском фестивале «Славянский базар» в инвалидной коляске.