Названы последствия выхода РФ из Всемирной туристской организации

Выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) внесет изменения в международный туризм, однако для внутреннего туризма никаких перемен быть не должно. У России не было другого выхода, кроме как выйти из организации, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила последствия для России от выхода из UNWTO.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Международное дело

Видео дня

Вечером 10 июня стало известно, что правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел (МИД) страны о выходе из UNWTO. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«История не очень приятна. Я не думаю, что это сильно отразится на внутреннем туризме. Однако выход России из UNWTO, скорее всего, станет проблематичен для въездного и выездного туризма. В организации была степень узнаваемости и продвижения», — считает Санаева.

При этом Ольга Санаева уверена, что на решение России повлияла внутренняя обстановка в организации.

«Я думаю, что другого варианта просто не было. Необходимо было выйти из Всемирной туристской организации ООН», — заключила она.

Мнение Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова отреагировала на выход России из Всемирной туристской организации в своем Telegram-канале.

Руководитель ведомства подчеркнула, что двусторонние отношения России с популярными курортами налажены:

«По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности».

Решение России

27 апреля стало известно, что Россия решила выйти из UNWTO. По словам генсека ООН Стефана Дюжаррика, приостановка участия России во Всемирной туристской организации создала бы пагубный прецедент. Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина инициировали проведение первого в истории заседания исполнительного совета организации, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства Москвы.