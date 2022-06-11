Ректоры рассказали об альтернативе Болонской системе

Ректоры крупнейших российских вузов рассказали, как может выглядеть новая система высшего образования РФ после отказа от Болонского процесса. Об этом сообщает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

И. о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев считает, что создание альтернативной системы неизбежно. Она должна быть гибкой и соответствовать духу времени и потребностям общества.

В частности, по мнению Седнева, формат «2+2+2» оправдан, когда есть «достаточно широкий бакалавриат с последующим выбором специализации по итогам первых двух лет в университете».

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин полагает, что отказ от прямого копирования Болонской модели не означает полного возврата к советской системе.

«В некоторых случаях двухуровневый формат подготовки — бакалавриат и магистратура — отвечает интересам как работодателей, так и студентов... Во многих случаях важно возвращение специалитета», - отметил Гордин.

По его словам, важно расширять список квалификаций для выпускников и присваивать такие квалификации вместе с получением диплома.

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров считает, что нельзя «отмести все лучшее, что было наработано за последние десятилетия».

«Поэтому нужно использовать разные схемы: «2+2+2», «4+1», «5+1», «5+2», традиционный специалитет с различными сроками обучения», - сказал глава УрФУ.

По мнению первого проректора Национального исследовательского университета ИТМО Дарьи Козловой, российская система может взять весь лучший опыт, который был наработан, «пока мы были участниками Болонской системы».

Болонский процесс - создание единого европейского пространства высшего образования. Россия подписала декларацию в 2003 году, но официальный переход состоялся в 2011. Реформа подразумевала переход на двухступенчатую структуру «бакалавриат плюс магистратура».