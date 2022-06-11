В Сербии ответили на ультиматум Шольца по России и Косово

Читатели сербской газеты Kurir резко отреагировали на статью в издании о визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в страну. Их негодование было вызвано требованиями немецкого политика к Белграду по вопросам признания самопровозглашенного Косово и введения антироссийских санкций. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты сообщили, что президент Сербии Александр Вучич провел пресс-конференцию по итогам визита канцлера Германии. Глава страны рассказал, что от властей республики потребовали признать Косово и ввести ограничительные меры против Москвы. Он отметил, что ранее эти меры не озвучивались в качестве необходимых для вступления в ЕС.
Читатели газеты порекомендовали «принять [Шольца], накормить и отправить домой», а угрозы со стороны политика выбросить «в мусорное ведро, где им самое место». По их мнению, «немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит».
Сербы подчеркнули, что «Запад - враг, и это не изменится», «[политики ЕС и США] никогда не будут нашими друзьями».
Комментатор с ником Kiza Bg заявил, что «немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного».