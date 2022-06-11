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32 минуты назад

Стало известно о серьезном ухудшении здоровья Бута

Майк Габриелян

Адвокат Стив Зиссу заявил о серьезном ухудшении состояния здоровья российского предпринимателя Виктора Бута, находящегося в заключении в США. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о серьезном ухудшении здоровья Бута
Фото: ReutersReuters

По словам юриста, он и дипломаты посольства РФ в Вашингтоне активно добиваются от американских властей предоставления Буту необходимой медицинской помощи. Однако этого не происходит «в течение нескольких недель».

«От американского правительства не было никакой реакции в Бюро тюрем, они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием», - сказал Зиссу.

Он отметил, что в последние несколько недель состояние Бута ухудшилось, появилась бактериальная инфекция, угрожающая его зрению. При этом россиянина «не водили к доктору и даже к фельдшеру», а информацию о лекарствах адвокат ищет для него в интернете.

Защитник намерен обратиться в суд и потребовать, чтобы судья «распорядился оказать ему надлежащую помощь».

«Проблема в том, что это весьма длительный процесс, могут уйти месяцы перед тем, как судья примет решение. Поэтому мы надеемся, что, когда федеральный судья услышит о плохом обращении с ним, Бюро тюрем начнет реагировать быстро», - пояснил Зиссу.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $15 млн.

Ранее адвокат Стив Зиссу заявил, что неизбежно произойдет обмен Виктора Бута на «какого-то американца, содержащегося под стражей в России».

Общество,Виктор Бут,
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