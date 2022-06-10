Правила поведения при пожаре: памятка и рекомендации

Самое главное в экстремальных и опасных ситуациях — не паниковать. Это сложно, но возможно, особенно, если четко знаешь, что нужно делать. «Рамблер» рассказывает, как себя вести при пожаре, чтобы спасти себя и своих близких.
Врачи часто говорят о том, что профилактика — лучшее лекарство. В случае с пожарной безопасностью эта истина работает точно так же. Проще предотвратить пожар, чем его тушить. Но для этого важно соблюдать меры предосторожности.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, гасите свет, когда уходите, будьте всегда начеку, если в доме газ, и при малейшем подозрении на характерный запах вызывайте аварийную службу и не забудьте при этом обесточить квартиру. Одна небольшая искра может стать причиной серьезного пожара. Не складируйте хлам на балконе, во-первых, это «пища для огня», а во-вторых, балкон может вам понадобиться, если в доме начнется пожар, там можно дождаться пожарных. Лучше предусмотрите на балконе место для ведра с песком, им легко можно потушить небольшое возгорание. Обязательно изучите пути эвакуации и запомните, где находятся пожарные выходы.
Обычно план эвакуации располагается на самом видном месте, найдите время, чтобы с ним ознакомиться. Старайтесь запоминать, как вы сюда пришли и где находится выход. Помните, что зеленые лампы — это лампы аварийного освещения, по ним можно ориентироваться, когда ищете выход.
Не разжигайте костры вблизи деревьев, мангал устанавливайте на достаточном удалении от всех построек, мусор можно сжигать только в специальной металлической бочке или костровой яме. Своевременно убирайте с участка, мусор, ветки и разный хлам, не храните под открытым солнцем стеклянные банки и другую стеклянную посуду, которая может сработать как линза и вызвать возгорание. Храните на видном месте лопату и ведро с песком.
Кажется, что может быть лучше, чем шашлык на природе? Но такое развлечение легко может обернуться настоящей трагедией. Не стоит разжигать костры в жаркую сухую погоду. От одной искры может разгореться такое пламя, которое невозможно будет потушить в течение долгого времени.
Если все же планируете развести костер, тщательно выбирайте для этого место. Рядом не должно быть сухой травы, сухостоя или валежника. Костер разводите в предварительно в выкопанной яме, а когда соберетесь возвращаться, потушите его, залив водой, а затем засыпьте землей. Для этого обязательно возьмите с собой небольшую лопатку. Не оставляйте после себя мусор, он также может легко загореться.
Если покинуть квартиру возможности нет, так как горит в коридоре или на лестнице, облейте входную дверь водой, чтобы снизить ее температуру. Проложите щели мокрыми полотенцами, простынями, любой тканью. Если пожар в квартире под вами, включите воду в ванной, облейте водой пол и двери, чтобы снизить их температуру. Снимите занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь будет распространяться дальше. Отодвиньте от окон все предметы, которые могут загореться. Если вы живете на нижних этажах, попробуйте спуститься по балконам.