Артемий Лебедев назвал новое значение слова «русский» для западных СМИ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что западные СМИ теперь регулярно используют прилагательное «русский» с негативным оттенком, хотя раньше считали подобное некорректным. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

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«Сегодня прилагательное «русский» имеет в западной прессе вполне конкретное значение — «плохой/предательский/шпионский/нечестный» и так далее. И никого это не смущает», — рассказал он.

По словам дизайнера, западные страны на протяжении предыдущих 20 лет утверждали, что нельзя использовать национальные прилагательные в определенном значении.