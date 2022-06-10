В России заморозили переход на электронные паспорта

Министерство цифрового развития РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на участников разработки проекта.

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«От электронного паспорта решили отказаться по финансовым причинам», — передает издание со ссылкой на источники в Минцифры.

Уточняется, что стоимость цифрового паспорта должна была составить 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей. Этот факт стал одной из причин заморозки проекта. «В регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», — говорится в материале.