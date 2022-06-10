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10 минут назад

В Екатеринбурге открыли первый в России филиал ЗАГСа в храме

Елена Прошина

В Екатеринбурге открыли первый в России филиал ЗАГСа в стенах церкви.

В Екатеринбурге открыли первый в России филиал ЗАГСа в храме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь молодожены могут совместить венчание с заключением брака в Храме-на-Крови. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информполитики региона.

Замначальника управления ЗАГСа по Свердловской области Наталья Храмова объяснила, что предпосылкой к открытию филиала в церкви стали результаты опроса местных жителей — порядка 20% пар хотели бы узаконить брак и обвенчаться в один день. Она отметила, что если другие конфессии захотят открыть у себя подобные кабинеты, то в госучреждении готовы рассмотреть их заявки.

Заявления на регистрацию в Храме-на-Крови будут принимать в обычном порядке, а расписание церемоний согласовывать с культурно-просветительским центром.

По данным «Комсомольской правды», церковь уже приняла первых молодоженов. Ими стали Алексей и Марина Коптяевы.

Пара обвенчалась и сразу зарегистрировала брак в храме.

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