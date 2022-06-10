Более половины россиян собрались посетить обновленный «Макдоналдс»

«Думаю, что количество клиентов обновленной сети быстрого питания на первых порах даже вырастет на волне повышенного интереса к вопросу: а что же там будет? Здесь сошлись все составляющие успешного бизнес-проекта: раскрученный бренд, актуальная информационная повестка, ребрендинг, новый владелец и перезапуск ресторанов. Если в такой ситуации клиент и пройдет мимо, то только из-за длинной очереди или в силу личной неприязни к фастфуду», — рассказал он.