Более половины россиян собрались посетить обновленный «Макдоналдс»

Обновленную сеть «Макдоналдс» после открытия собираются посетить более половины опрошенных россиян, 54 процента. Это следует из данных исследования «ПРО Бренд», его результаты оказались в распоряжении «Газеты.Ru».
При этом 25 процентов опасаются поднятия цен в новом общепите, еще 12 не планируют посещать «Макдоналдс», так как не бывали там и раньше. Пять процентов перед решением о походе изучат ассортимент. Четыре процента опрошенных не собираются ходить в «Макдоналдс» из-за отсутствия в меню «Кока-Колы».
Результаты исследования прокомментировал владелец компании «ПРО Бренд», член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин.
«Думаю, что количество клиентов обновленной сети быстрого питания на первых порах даже вырастет на волне повышенного интереса к вопросу: а что же там будет? Здесь сошлись все составляющие успешного бизнес-проекта: раскрученный бренд, актуальная информационная повестка, ребрендинг, новый владелец и перезапуск ресторанов. Если в такой ситуации клиент и пройдет мимо, то только из-за длинной очереди или в силу личной неприязни к фастфуду», — рассказал он.
Ранее стало известно, что первые 15 точек бывшего «Макдоналдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Новое название сети пока не раскрыто.