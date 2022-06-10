В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
27 минут назад

Более половины россиян собрались посетить обновленный «Макдоналдс»

Мослента

Обновленную сеть «Макдоналдс» после открытия собираются посетить более половины опрошенных россиян, 54 процента. Это следует из данных исследования «ПРО Бренд», его результаты оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Более половины россиян собрались посетить обновленный «Макдоналдс»
Фото: мослентамослента

При этом 25 процентов опасаются поднятия цен в новом общепите, еще 12 не планируют посещать «Макдоналдс», так как не бывали там и раньше. Пять процентов перед решением о походе изучат ассортимент. Четыре процента опрошенных не собираются ходить в «Макдоналдс» из-за отсутствия в меню «Кока-Колы».

Результаты исследования прокомментировал владелец компании «ПРО Бренд», член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин.

«Думаю, что количество клиентов обновленной сети быстрого питания на первых порах даже вырастет на волне повышенного интереса к вопросу: а что же там будет? Здесь сошлись все составляющие успешного бизнес-проекта: раскрученный бренд, актуальная информационная повестка, ребрендинг, новый владелец и перезапуск ресторанов. Если в такой ситуации клиент и пройдет мимо, то только из-за длинной очереди или в силу личной неприязни к фастфуду», — рассказал он.

Ранее стало известно, что первые 15 точек бывшего «Макдоналдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Новое название сети пока не раскрыто.

Общество,McDonald's,Coca-Cola,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители