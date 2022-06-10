В небе над Серпуховом пилотажная группа «Первый полет» оставила послание на высоте 2000 метров. С помощью двигателей самолетов небесные асы вывели на небосводе надпись «Россия, любим тебя».

День России является официальным государственным праздником и отмечается в стране 12 июня. В этом году, в связи с тем, что он выпадает на воскресенье, россияне будут отдыхать три дня подряд.