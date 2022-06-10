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34 минуты назад

Канделаки призвала отказаться от нового логотипа McDonald's

Елена Прошина

Тина Канделаки раскритиковала новый логотип ресторанов быстрого питания McDonald’s. В своем Telegram-канале она призвала «беречь людей», которые будут видеть его каждый день.

Канделаки призвала отказаться от нового логотипа McDonald's
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Логотип — это философия и экосистема смыслов. Логотип должен залезть под кожу потребителя. Стать частью его облака брендов. Давайте беречь людей, которые будут видеть это каждый день», — написала она.

Канделаки подчеркнула, что подобные логотипы появляются из-за «плохой насмотренности дизайнеров». По мнению журналистки, в современном мере очень важным остается умение «переупаковывать смыслы и визуалы».

Напомним, что логотип для «замены» McDonald’s представили 9 июня. Как объяснили в компании, он представляет собой красный «бургер» и две палочки картофеля фри.

Дизайнерское решение подверглось обширной критике. В частности, телеведущая Ксения Собчак назвала новый логотип «чудовищным». По ее мнению, новые цвета и сам знак получились «унылыми» по сравнению с оригинальными.

Общество,Тина Канделаки,Ксения Собчак,
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