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1 час назад

«Наше радио» сняло с эфира передачу Бориса Гребенщикова

Lenta.ruиещё 1

«Наше радио» сняло с эфира передачу музыканта Бориса Гребенщикова «Аэростат» — она должна была выходить каждую субботу. Об этом сообщил основатель радиостанции, ее бывший генпродюсер Михаил Козырев в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Наше радио» сняло с эфира передачу Бориса Гребенщикова
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что лидер группы «Аквариум» записал уже 888 выпусков. Ранее они выходили на «Радио России» и «Радио Культура». После того как Гребенщиков осудил военную спецоперацию Росси на территории Украины, передачу отменили. Причем от анонса «Аэростата» до отмены прошло 15 часов. Это произошло в том числе после звонка из прокуратуры.

«Что произошло за один день? В соцсетях разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи БГ на "Нашем Радио". Утром позвонили из прокураторы и сказали, что придут на станцию с проверкой. На соцсети и сайт радиостанции началась атака "возмущенных" слушателей. Руководство станции приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым. Все», — написал Козырев.

В его посте отмечается, что в патриотичных пабликах Гребенщикова обвиняли в том, что он пожертвовал Украине 12 миллионов евро. Сам музыкант ранее опроверг эту информацию и сказал, что у него нет таких денег.

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Он рассказал, что выступал на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине вместе с другими артистами. По итогам мероприятия удалось «худо-бедно собрать 12 миллионов евро», которые пошли «на помощь Украине». После этого в прессе появились сообщения о том, что музыкант пожертвовал эти деньги лично от себя.

Общество,Михаил Козырев,Борис Гребенщиков,
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