Запущен онлайн-квест для школьников "Традиции народов России"

Образовательный онлайн-квест "Традиции народов России" подготовили для школьников Минкультуры РФ и онлайн-школа "Фоксфорд". Участники смогут узнать о разных народах, их языках и традициях, сообщила в пятницу пресс-служба Минкультуры РФ.

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"Акция приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников". В развлекательной форме и интерактивном формате ребята получат общее представление о культуре, быте, уникальных произведениях искусства и удивительных традициях народов России: их разнообразии, особенностях и истоках", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, вопросы теста посвящены четырем языковым семьям и раскрывают многообразие каждой из них, квест разрабатывали методисты по истории, литературе, русскому языку, мировой культуре и искусству из "Фоксфорда".

Пройти онлайн-квест можно по ссылке: https://traditions.foxford.ru. Всех участников ждет приз - бесплатный доступ к летнему онлайн-лагерю в школе "Фоксфорд". Кроме того, проект "Культура для школьников" разыграет набор настольных игр, победители будут объявлены 3 сентября.