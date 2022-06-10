«Наше радио» отменило программу Бориса Гребенщикова

Речь идёт о проекте лидера группы «Аквариум» под названием «Аэростат». Ранее размещённый анонс программы удалён с сайта радиостанции, в конце мая она была закрыта на радио «Россия» по инициативе исполнителя.
Информацию о снятии передачи с эфира подтвердил основатель «Нашего радио» Михаил Козырев, объяснив решение радиостанции давлением властей.
«Утром позвонили из прокуратуры и сказали, что придут с проверкой; на соцсети и сайт радиостанции началась атака «возмущённых» слушателей; руководство приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым»,— рассказал Козырев в соцсетях.
Лидера группы «Аквариум» неоднократно критически высказывался о действиях российской армии на Украине. В марте он принял участие в благотворительном концерте в поддержку украинских беженцев в Лондоне.