«Наше радио» отменило программу Бориса Гребенщикова

«Утром позвонили из прокуратуры и сказали, что придут с проверкой; на соцсети и сайт радиостанции началась атака «возмущённых» слушателей; руководство приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым»,— рассказал Козырев в соцсетях.