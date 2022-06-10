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Ретейлерам могут отказать в «ковидной амнистии»

Часть крупных российских ретейлеров рискует не попасть под «ковидную амнистию», объявленную мэром Москвы, им не вернут уплаченные штрафы за несоблюдение антикоронавирусных требований. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Известия».

Компенсацию не смогут получить иностранные юридические лица, а также российские — в случае если у них есть зарубежные акционеры, зарегистрированные в офшорах или недружественных странах. Таким образом, компенсации могут лишиться лидер на рынке продуктовой торговли X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашан» и Metro cash&carry.

Россия засекретит резервы

После введения санкций и заморозки западными странами половины золотовалютных резервов России Министерство экономического развития разработало законопроект, который позволит засекретить информацию о размере золотого запаса страны. Об этом пишут «Известия».

Ряд эксперты отмечает, что отсутствие точных данных о золотовалютных резервах России может повлиять на работу финансовых аналитиков и сказаться на оценке устойчивости экономики. Однако другие уверены, что «засекречивание» позволит скрыть определенные финансовые потоки с теми странами, которые не участвуют в санкционном давлении на Россию.

Запад покупает «коктейль из запрещенки»

Западные санкции вынуждают Россию переориентировать поставки нефти на азиатский рынок — в Индию и Китай. При этом и в США, и в Европу российская нефть продолжает поступать обходными путами, а ее происхождение тщательно скрывается, отмечают «Известия».

Так, сырье из России смешивается с нефтью из других стран, либо поставляется танкерами других стран. Эта нефть - российская, хотя по документам она, например, следует из Индии.

Авария в США раскачала газовый рынок

Взрыв и пожар на одном из крупнейших заводов по производству сжиженного газа в США — Freeport LNG — вызвали резкие колебания цен. Из-за закрытия завода как минимум на три недели с рынка может уйти около 1 млн тонн СПГ, отмечает «Коммерсант».

Газовые рынки немедленно отреагировали на форс-мажор. Так, стоимость июльских фьючерсов на СПГ по индексу TTF в Европе 9 июня взлетела почти на 16%, выйдя за $1 тыс. за тысячу кубометров. А в США из-за сокращения экспорта цены на СПГ пошли вниз.

Иран выключил видеокамеры на ядерных объектах

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что, если Тегеран не включит видеокамеры на своих ядерных объектах, то это станет «смертельным ударом» по ядерной сделке. Об этом пишет «Коммерсант».