Кабмин утвердил выделение почти 1 млрд руб. на закупку госсимволов в школы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на закупку в российские школы госсимволов (к ним относятся флаг, герб и гимн страны). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идет о гербе РФ, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тыс. школ в 31 регионе, а к 2024 году - все общеобразовательные организации страны.