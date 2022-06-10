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25 минут назад

Названы главные проблемы жизни в Москве

Елена Прошина

Компания Russian Field провела опрос среди двух тысяч москвичей и выяснила, какие главные проблемы есть у жизни в столице. Как сообщает РБК, большая часть респондентов озабочена сложностями с ЖКХ и нехваткой парковок — так ответили 33% и 27% опрошенных соответственно.

Названы главные проблемы жизни в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще 24% считают главной проблемой Москвы качество здравоохранения, 23% — мигрантов, 19% — дороги, 18% — качество жизни, 16% — благоустройство, а еще 10% — образование и экологию.

Отмечается, что людей до 45 лет больше всего беспокоит дефицит парковок, а люди старшего возраста чаще жалуются на проблемы ЖКХ. После 60 лет на первое место выходит здравоохранение. При этом нехватка парковок и состояние дорог актуальнее для москвичей с высоким доходом, а ЖКХ и тарифы — для людей со средним и низким достатком.

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