Названы главные проблемы жизни в Москве

Компания Russian Field провела опрос среди двух тысяч москвичей и выяснила, какие главные проблемы есть у жизни в столице. Как сообщает РБК, большая часть респондентов озабочена сложностями с ЖКХ и нехваткой парковок — так ответили 33% и 27% опрошенных соответственно.

Отмечается, что людей до 45 лет больше всего беспокоит дефицит парковок, а люди старшего возраста чаще жалуются на проблемы ЖКХ. После 60 лет на первое место выходит здравоохранение. При этом нехватка парковок и состояние дорог актуальнее для москвичей с высоким доходом, а ЖКХ и тарифы — для людей со средним и низким достатком.