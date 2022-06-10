Лоза обратился к Мишустину

«Вчера в "Вестях" Мишустин объявил, что детский скрининг будет улучшаться, ну, или что-то вроде того. Я не думаю, что страна вздохнула с облегчением, ведь подавляющая часть населения вообще не поняла – о чем речь», - отметил он.