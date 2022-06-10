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21 минуту назад

Лоза обратился к Мишустину

Алиса Селезнёва

Певец Юрий Лоза посоветовал премьер-министру России Михаилу Мишустину отказаться от использования английских слов в своей речи. Свой совет он опубликовал в Telegram-канале.

Лоза обратился к Мишустину
Фото: ТАССТАСС

«Вчера в "Вестях" Мишустин объявил, что детский скрининг будет улучшаться, ну, или что-то вроде того. Я не думаю, что страна вздохнула с облегчением, ведь подавляющая часть населения вообще не поняла – о чем речь», - отметил он.

Лоза констатировал, что для того, чтобы понять премьер-министра, ему пришлось изучить, что значит слово «скрининг». В итоге оказалось, что это - первичное обследование с целью выявления заболеваний.

«Если мы говорим о переходе на все отечественное, то почему бы не начать с родного языка? Уверяю вас, на нем можно выразить абсолютно любую мысль, не прибегая к помощи англицизмов. Проверено!» - заявил певец.

Ранее правительством был утвержден общенациональный план российской экономики. Документ предполагает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.

Общество,Михаил Мишустин,
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