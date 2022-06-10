Японский министр заявил об отсутствии помех для рыбаков при добыче морской капусты у Курил

Японские промысловики могут при соблюдении согласованных правил без каких-либо помех добывать в нынешнем году морскую капусту у южнокурильского острова Сигнальный в соответствии с договоренностью между Японией и Россией. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Гэндзиро Канэко.

"Думаю, что соблюдающим правила японским судам там ничего не угрожает", - заявил он.

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В начале июня Россия и Япония в очередной раз согласовали условия добычи морской капусты у Сигнального в южной части Курил. Японские рыбаки, по данным информационного агентства Kyodo, заплатят за это 88 млн иен ($657 тыс. по текущему курсу).

Небольшой остров Сигнальный расположен всего в 3,7 км от японского берега, там добывается морская капуста особого качества, пользующаяся большим спросом в Японии. После Второй мировой войны рыбаки из этой страны без разрешения пробирались туда на промысел, что приводило к непрерывным инцидентам с пограничниками. В результате в 1963 году было подписано двустороннее соглашение об условиях легальной добычи морской капусты в этом районе, которое с тех пор неизменно продлевалось.

В то же время 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия приостанавливает действие другого межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в районе южной части Курил до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Она отметила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затянула процесс подписания ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом этой межправительственной договоренности.