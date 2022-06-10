Опубликовано видео открытия автомобильного моста из России в Китай

Первый автомобильный мост из России в Китай открыли в Благовещенске. Грузовое сообщение через реку Амур торжественно запустили 10 июня. Соответствующие кадры публикует МИЦ «Известия». В церемонии открытия, которая прошла с помощью телемоста, принял участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск–Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая», — заявил он на торжественном мероприятии.