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50 минут назад

Опубликовано видео открытия автомобильного моста из России в Китай

Александр Кузьмин

Первый автомобильный мост из России в Китай открыли в Благовещенске. Грузовое сообщение через реку Амур торжественно запустили 10 июня. Соответствующие кадры публикует МИЦ «Известия». В церемонии открытия, которая прошла с помощью телемоста, принял участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск–Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая», — заявил он на торжественном мероприятии.

Юрий Трутнев,
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