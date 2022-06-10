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23 минуты назад

Невзоров может лишиться участка на берегу Финского залива

Алиса Селезнёва

У телеведущего Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) арестовали участок на берегу Финского залива, который стоит по оценкам специалистов почти восемь миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива
Фото: ТАССТАСС

На территории участки расположены особняк, хозяйственные постройки и конюшни. Вся усадьба оценивается в 7,8 млн рублей.

Эта сумма может помочь Александру Невзорову* выплатить штраф по делу о распространении фейков о действиях вооруженных сил России. Дальнейшую судьбу участка решит суд, подчеркивает Mash.

3 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову* и его жене Лидии украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед страной». Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Невзоров получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги»

Однако затем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что российский журналист еще не получил украинское гражданство, для этого ему необходимо отказаться от российского и пройти «определенную процедуру».

В России Невзоров* проходит подозреваемым по делу о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться на Родину журналист в ближайшее время не намерен.

*признан в России иностранным агентом

Общество,Антон Геращенко,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,
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