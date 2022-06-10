У Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

У телеведущего Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) арестовали участок на берегу Финского залива, который стоит по оценкам специалистов почти восемь миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

На территории участки расположены особняк, хозяйственные постройки и конюшни. Вся усадьба оценивается в 7,8 млн рублей.

Эта сумма может помочь Александру Невзорову* выплатить штраф по делу о распространении фейков о действиях вооруженных сил России. Дальнейшую судьбу участка решит суд, подчеркивает Mash.

3 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову* и его жене Лидии украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед страной». Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Однако затем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что российский журналист еще не получил украинское гражданство, для этого ему необходимо отказаться от российского и пройти «определенную процедуру».

В России Невзоров* проходит подозреваемым по делу о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться на Родину журналист в ближайшее время не намерен.