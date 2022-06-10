В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

В России изменят правила проведения митингов

Lenta.ruиещё 3

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки, изменяющие правила проведения митингов в России. На это обратили внимание «Ведомости».

В России изменят правила проведения митингов
Фото: ТАССТАСС

Законопроект в целом уточняет права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который пока прошел первое чтение. Одновременно документом вводятся некоторые новые ограничения для публичных мероприятий. Так, его авторы предлагают запретить проведение митингов, собраний и шествий на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках.

Кроме того, предлагается запретить проводить публичные мероприятия на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. При этом законопроект предусматривает и дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта РФ.

Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Климов в беседе с изданием заявил, что нет ничего удивительного в том, что корреспондирующие поправки внесены до принятия основного закона. По его словам, парламентарии дождались концептуальной поддержки инициативы в первом чтении, а затем внесли свои поправки.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин ужесточил правила проведения митингов. В частности, законом запрещается проведение митингов и пикетов у зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма. Также теперь митингом суд может признать несколько одиночных пикетов, которые объединены одним замыслом.

Общество,Законопроекты,Митинги в России,Андрей Климов,Владимир Путин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители