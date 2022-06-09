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1 час назад

От украинской заправки до флага Бангладеш: на что похож логотип «нового Макдоналдса»

Газета.Ru

Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая пришла на смену McDonald's, выбрала себе логотип.

1/13 Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая пришла на смену McDonald's, выбрала себе логотип. Однако пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате
Фото: Газета.Ru
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2/13 Логотип «нового Макдональдса» в России
Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО»
3/13 Логотип российской соцсети Now
Фото: Now
4/13 Логотип международной сети американских отелей Marriott
Фото: Marriott
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5/13 Логотип американской операционной системы для умных часов Wear OS
Фото: Wear OS
6/13 Логотип международной сети ресторанов быстрого питания из Японии MOS Burger
Фото: MOS Burger
7/13 Логотип сети украинских АЗС WOG
Фото: WOG
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8/13 Логотип российской ИТ-компании
Фото: Monq
9/13 Логотип американской музыкальной компании Warner Music
Фото: Warner Music
10/13 Логотип израильской облачной платформы monday.com
Фото: monday.com
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11/13 Логотип приложения для ветеринарных клиник MSD Vet Manual
Фото: MSD Vet Manual
12/13 Логотип немецкой компании Adidas
Фото: Adidas
13/13 Флаг Бангладеш
Фото: Wikimedia Commons

В пресс-службе компании пояснили, что на нем изображены главные символы ресторана – две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер. Сам логотип расположен на зеленом фоне, что «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

Однако пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате.

Например, логотип похож на флаг Бангладеш. Они отличаются только наличием двух картофелин на эмблеме новой сети ресторанов.

Кроме того, новый торговый знак напоминает логотипы украинской сети заправок Wog, Adidas, международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott, социальной сети Now и американской компании Warner Music Group.

Общество,Фото,McDonald's,
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