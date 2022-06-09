Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая пришла на смену McDonald's, выбрала себе логотип.

В пресс-службе компании пояснили, что на нем изображены главные символы ресторана – две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер. Сам логотип расположен на зеленом фоне, что «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

Однако пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате.

Например, логотип похож на флаг Бангладеш. Они отличаются только наличием двух картофелин на эмблеме новой сети ресторанов.