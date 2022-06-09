Путин посетил выставку, приуроченную к юбилею Петра I

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил мультимедийную выставку на ВДНХ, приуроченную к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

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Экспозиция "Петр Великий. Рождение империи" создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах расположены десять ключевых тематических зон, объединенных единой сюжетной линией, - пути развития России, которые некогда определил сам Петр I. В их числе - развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Выставка будет работать до конца сентября.

Как ранее отмечал Путин, Петр I был "выдающимся государственным и военным деятелем", патриотом, который всецело посвятил себя служению Отечеству. Глава государства считает, что масштабные преобразования Петра I в государственном управлении и экономике, науке и культуре, образовании и просвещении "способствовали укреплению международного авторитета России, во многом определили ее развитие на столетия вперед как могущественной, суверенной державы".