YouTube удалил канал Вована и Лексуса

Видеохостиг YouTube удалил еще один канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Об этом они сообщили в своем сообществе во «ВКонтакте».

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«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — написали они.

Пранкеры отметили, что такое решение площадки заставляет засомневаться, является ли YouTube настолько «свободной» площадкой, как он себя позиционирует. Вован и Лексус добавили, что «весь интернет удалить не удастся» и приложили ссылку на свой канал на Rutube, где переопубликованы все их видео.

Напомним, что особую популярность молодые люди получили после начала спецоперации на Украине, когда им удалось «разыграть» ряд западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-президента США Джорджа Буша-младшего.