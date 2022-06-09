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28 минут назад

YouTube удалил канал Вована и Лексуса

Елена Прошина

Видеохостиг YouTube удалил еще один канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Об этом они сообщили в своем сообществе во «ВКонтакте».

YouTube удалил канал Вована и Лексуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — написали они.

Пранкеры отметили, что такое решение площадки заставляет засомневаться, является ли YouTube настолько «свободной» площадкой, как он себя позиционирует. Вован и Лексус добавили, что «весь интернет удалить не удастся» и приложили ссылку на свой канал на Rutube, где переопубликованы все их видео.

Захарова сделала подарок Вовану и Лексусу

Напомним, что особую популярность молодые люди получили после начала спецоперации на Украине, когда им удалось «разыграть» ряд западных политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану и Лексусу главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.

Общество,Алексей Столяров,Борис Джонсон,Владимир Кузнецов,Мария Захарова,Джордж Буш,МИД России,
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