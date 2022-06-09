YouTube удалил резервный канал пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

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«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — высказались пранкеры.

Вован и Лексус также усомнились в том, что YouTube является свободной платформой.

«В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что "свободная" площадка и вовсе не такая уж свободная», — написали они.

По мнению пранкеров, западные власти «пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей сети».

«Но весь интернет удалить не удасться», — заключили они.

17 мая российские пранкеры, известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем-младшим.