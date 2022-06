Миронов потребовал отстранить Агутина и Варум от фестиваля в РФ

«Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году без ведома артистов. Это интерпретация мелодии Николая Леонтовича "Щедрик", также известной как Carol of the Bells. Работала большая интернациональная команда музыкантов из России, Украины, США, Китая и других стран. Видео Magic Song можно посмотреть на YouTube, оно вышло в декабре прошлого года и было посвящено детям во всем мире», — пояснила представительница Агутина.