В России утвердили новый стандарт для школ

Министерство просвещения в четверг, 9 июня, утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, подписавший соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

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«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России», — сказал Кравцов.

По его словам, в документе описан порядок проведения церемонии поднятия флага и герба, а также их установления.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах начнется с 1 сентября. Подобное решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.