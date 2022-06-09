Анталье предрекли потерю 45% туристов из России

Турецкий курорт Анталья может лишиться 45% российских туристов по сравнению с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% - с 2021 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно прогнозам, Анталью посетят порядка 3 млн россиян с учетом регулярных рейсов из России в Турцию (по 500 рейсов в неделю). В июне на курорте могут отдохнуть около 500 тыс. туристов из РФ.

«Падение турпотока в Анталью ни в коей мере не может означать, что "россияне расхотели отдыхать в Турции". Как раз дело обстоит ровно наоборот... на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран Турция этим летом осталась вообще единственным массовым зарубежным направлением», — указано в сообщении АТОР.

В июне этого года на курорты Турции запущены прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. Летом 2019 года количество авиакомпаний достигало 18, а рейсы были из 46 городов РФ.