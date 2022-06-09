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1 час назад

Собчак назвала «чудовищным» новый логотип сменившей McDonald’s сети

Алиса Селезнёва

Логотип новой сети ресторанов быстрого питания, которая заменит McDonald’s, безрадостный и просто «чудовищный». Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Ксения Собчак.

Ранее стало известно, что новая сеть, пришедшая на замену McDonald’s, определилась с логотипом. На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. При этом в компании заявили, что зеленый фон «символизирует качество продукции и обслуживания».

Однако, по мнению Собчак, логотип вышел неудачным и отличается «темными, безрадостными» цветами.

«Новый логотип McDonald’s - чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок - это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого Мака выглядит как что-то очень унылое», - заметила она.

Журналистка также высказала мнение, что можно было как-то более «красиво обставить» передачу бизнеса.

Опубликован логотип нового McDonald's в России

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине. Компания McDonald’s продала свой бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Общество,Видео,Александр Говор,Ксения Собчак,
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