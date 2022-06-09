Бастрыкин написал оду к 350-летию Петра I

Председатель СК России Александр Бастрыкин написал оду, которая приурочена к юбилею Петра Великого. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

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9 июня в РФ празднуют 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I.

В своей оде Бастрыкин напомнил о роли Петра I в истории, "строившему войска".

По словам Бастрыкина, император "давал князьям разгоны, создавал свои законы, а также наводил вперед мосты".

"И под Знаменем Закона. Крикнем мы Петру " Ура", - закончил свою оду председатель ведомства.

Петр I Алексеевич, который был прозван Великим, родился 9 июня 1672 года. Он ушел из жизни 8 февраля 1725 года.

Ранее стало известно, что в Москве покажут виртуальную выставку в честь 350-летия со дня рождения Петра I.