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46 минут назад

Бастрыкин написал оду к 350-летию Петра I

Газета.Ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин написал оду, которая приурочена к юбилею Петра Великого. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

Бастрыкин написал оду к 350-летию Петра I
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 июня в РФ празднуют 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I.

В своей оде Бастрыкин напомнил о роли Петра I в истории, "строившему войска".

По словам Бастрыкина, император "давал князьям разгоны, создавал свои законы, а также наводил вперед мосты".

"И под Знаменем Закона. Крикнем мы Петру " Ура", - закончил свою оду председатель ведомства.

Петр I Алексеевич, который был прозван Великим, родился 9 июня 1672 года. Он ушел из жизни 8 февраля 1725 года.

Ранее стало известно, что в Москве покажут виртуальную выставку в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

В рамках выставки посетители увидят материалы из архивного фонда Москвы, связанные с императором. Всего экспозиция состоит из трех разделов.

Общество,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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