Празднование юбилея Петра I в Питере: что, где и когда, бесплатно и за деньги

Санкт-Петербург 9-12 июня масштабно отпразднует 350-летие Петра I, реформы которого коснулись всех сфер жизни России. Какие мероприятия пройдут в основанном императором городе и где именно, разбирался «Рамблер.

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Торжества в Санкт-Петербурге начнутся 9 июня в 10.30 с возложения цветов к могиле Петра I в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора.

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«30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Одним из самых интересных и масштабных мероприятий праздника станет открытие на Марсовом поле реконструкции экспозиции, которая прошла в Санкт-Петербурге в 1872 году по приказу императора Александра II. Тогда в специальных домиках были размещены картины, повествующие о жизни Петра I.

Четырнадцать оригинальных картин сохранились в фондах Государственного Русского музея, еще шестнадцать утраченных полотен восстановили студенты, выпускники и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. В этом году, в отличие от юбилейных торжеств, которые состоялись 150 лет назад, экспозиция будет дополнена интерактивным VR-аттракционом: с его помощью посетители увидят Марсово поле 1872 года, а также видео, поясняющее, о каких исторических событиях рассказывают представленные на выставке картины. Вход – свободный, пишет «Фонтанка».

Фестиваль цветов и «ПетрФест»

Петербуржцы и гости города 9 июня смогут посетить и два фестиваля, которые приурочены к празднованию 350-летия Петра Великого. В 15.00 перед Александринским театром откроется Бал цветов, участников которого ждет оперный концерт и флористические шоу. А 10 и 11 июня здесь будет работать выставка цветочных арт-объектов - ретроавтомобилей и цветочных платформ в тематике эпохи Петра I. Посетителей также ждут мастер-классы, букеты и цветочные композиции.

А в 18.00 в парке озера «Долгое» пройдет бесплатный масштабный семейный фестиваль «ПетрФест». Его гостей ждет шоу барабанщиков, выступления вокалистов и танцоров, а также концерт этнической музыки. В парке будут работать аттракционы, павильоны с кривыми зеркалами и гигантскими шахматами, мастер-классы и фотобудки. Праздник завершится огненным шоу, пишет «Комсомольская правда».

«Петровские ассамблеи» и «Окно в Европу»

Организаторы решили также возродить в Санкт-Петербурге традиционные «Петровские ассамблеи». В 18.00 9 июня на проспекте Стачек, 20Б начнутся танцы. Ожидается, что будет исполнено порядка 30 как русских, так и венгерских, польских и испанских танцев. На мероприятии будет действовать дресс-код, а получить пригласительный билет можно бесплатно в Центре культуры и досуга «Кировец».

С 9 по 11 июня пройдут основные мероприятия интерактивной театрализованной экспозиции под открытым небом «Окно в Европу», которая открылась на набережной Лейтенанта Шмидта.

«Посетители площадки смогут погрузиться в атмосферу начала XVIII века, эпоху основания Петербурга, посмотреть, как работает верфь, побывать на ассамблее, на солдатских учениях и даже попробовать себя в роли канонира. Освежить исторические знания можно будет и в лектории: слушателей ждут самые интересные и неожиданные рассказы об эпохе Петра Великого. Также посетители увидят копию ботика Петра I — «дедушки» русского флота — и исторический флот Санкт-Петербурга», - отмечается на сайте «Санкт-Петербургского парусного союза».

Праздник «Петровский парадиз. Царство Флоры»

Праздничные мероприятия продолжатся и 12 июня. Заглянув в Летний сад, гости попадут на «Петровский парадиз. Царство Флоры». Здесь молодежный театр «Образ» покажет спектакль «Бал Петра Великого», лаборатории барочного танца «Амарилис» и «Les images baroques» представят постановку «Любовное путешествие Марса и Венеры в эпоху Барокко». Будут выступать музыкальные коллективы.

А в шатрах на центральной аллее ждут мастер-классы по кузнечному делу и флористике. В павильоне «Лакоста» дети смогут сделать коллажи и создадут динамическую модель корабля.

Театры и музеи

Не остались в стороне от масштабных празднований театры и музеи Санкт-Петербурга. Они подготовили посвященные Петру I выставки и спектакли. Так, 9 июня на новой сцене Мариинского театра будет показан балет «Медный всадник», а на исторической сцене - опера Модеста Мусоргского «Хованщина». Стоимость билетов от 400 рублей.