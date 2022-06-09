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1 час назад

С работающих в Сибири McDonald’s начали снимать вывески

Елена Прошина

С работающих в Сибири ресторанов McDonald’s начали снимать вывески. Об этом сообщает РИА Новости.

С работающих в Сибири McDonald’s начали снимать вывески
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, точки сети в Сибири и на Урале закроются 10 июня. Это связано с тем, что 12 июня в Москве состоится презентация нового бренда — сеть будет работать под новым названием и меню. После мероприятия в столице и Подмосковье откроются первые 15 заведений, дата возобновления работы остальных точек неизвестна.

Напомним, что McDonald's приостановил работу своих 850 ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. 16 мая компания продала свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору.

Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.

Общество,Александр Говор,
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