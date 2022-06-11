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47 минут назад

В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 4

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 627, до 18 373 184. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

В России выявили 3627 новых заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госпитализировали 1 362 заболевших против 1 419 днем ранее (спад на 4%). Количество госпитализаций снизилось в 44 регионах РФ и выросло в 34. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 4 827, до 17 791 081. Днем ранее в штабе сообщили о 4 332 вылечившихся.

Доля выздоровевших составляет 96,8% от общего числа заражений.

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