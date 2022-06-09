В России может появиться сеть приютов для бездомных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо члена комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александра Якубовского вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. Депутат указал, что при планировании районов нужно учитывать места для ночлежек. Сеть приютов предполагается развить по всей стране.

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Парламентарий предложил внести изменения насчёт мест под приюты для бездомных в Градостроительном кодексе. По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павла Склянчука, таких объектов не хватает. Их функции сейчас выполняют вокзалы, теплотрассы и подъезды жилых домов.

В письме Якубовского указано, что основная причина такого дефицита — отсутствие законодательной базы, поэтому важно оказать поддержку на государственном уровне.

Приюты нужны для юридической и психологической поддержки людей, оказавшихся без ночлега, уверена руководитель благотворительного фонда, член экспертного совета уполномоченного по правам человека по Москве Регина Юрьева. По её мнению, разные жизненные обстоятельства заставляют ночевать людей на вокзале. Это могут быть жертвы домашнего насилия или обмана мошенников.

В то же время 70% бездомных — это те, кто вышел из тюрьмы, но не смог устроить свою жизнь. У таких людей есть риск уйти в рецидив, объяснила Юрьева.

В компании Level Group отметили, что у застройщиков есть необходимый опыт, поэтому они могут взяться за такие проекты при оплате по рыночным расценкам.