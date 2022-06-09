Где и как узнать результаты ЕГЭ?

Выпускники российских школ сдают Единый государственный экзамен, результаты которого определят, в какой вуз они смогут поступить. «Рамблер» выяснил, где и когда можно посмотреть баллы за ЕГЭ-2022.

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26 мая в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Все пункты проведения экзаменов - в основную волну их более пяти тысяч – оборудованы видеонаблюдением. Обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2022 году прошел 31 мая. Обязательный экзамен по математике базового уровня состоялся 3 июня, а профильного уровня - 2 июня.

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Резервными днями для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены с основным потоком, стали 23 июня (русский язык), 30 июня (история и физика), 24 июня (география, литература, иностранные языки), 27 июня (математика базового и профильного уровня), 28 июня (иностранные языки, кроме раздела «Говорение»), 29 июня (обществознание и химия), 2 июля (по всем предметам), пишет «Комсомольская правда».

Сколько ждать результаты ЕГЭ?

Не стоит ожидать появления результатов ни в день экзамена, ни даже на следующий. Процесс обработки достаточно длительный и с момента написания работ до публикации результатов обычно проходит от 7 до 14 дней. Срок зависит от количества учеников, сдававших экзамен, пишет портал «Свойкировский.рф».

Сначала проводится проверка экзаменационных работ, она длится от 1 до 6 дней в зависимости от предмета. При этом предметы по выбору обычно проверяются в течение четырех календарных дней.

Проверка ответов на тестовую часть экзаменов ведется с помощью компьютерной программы. Вторую же часть оценивают эксперты. В случае, если два преподавателя поставили разные оценки за работу, она попадает на проверку к еще одному специалисту.

Затем результаты поступают на централизованную пятидневную проверку в Федеральный центр тестирования. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию, которая утверждает их в течение одного рабочего дня. И только после этого они доводятся до школ и выпускников.

Где узнать результаты экзаменов?

Ознакомится с баллами, полученными за Единый госэкзамен можно на портале государственных услуг и на официальном портале ЕГЭ. Для этого выпускникам необходимо будет ввести свои фамилию, имя и отчество, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.

Что делать, если не согласны с результатами?

В течение двух рабочих дней после публикации результатов ЕГЭ выпускники имеют право подать апелляцию, если не согласны с полученными оценками.

Для рассмотрения апелляционных жалоб назначается специальная комиссия, на которой можно попробовать отстоять баллы. Однако при перепроверке работ баллы могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону.