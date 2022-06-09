Пока вы спали: щит для Молдавии и «огненная война» в Германии

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Румыния решила стать щитом Молдавии

Министр обороны Молдавии обсудил с румынским коллегой в Бухаресте перевооружение молдавской армии. При этом председатель Палаты депутатов румынского парламента Ион-Марчел Чолаку заметил, что «Румыния является щитом для Молдовы, и так и должно быть», пишет «Независимая газета».

В свою очередь представители молдавского региона Гагаузии выступили против милитаризации страны. А молдавская оппозиция упрекнула румынского политика в том, что он «ставит под сомнение нейтралитет, суверенитет и независимость» Молдавии.

Германии грозит «огненная война»

В Германии растет число правых группировок радикального толка, которые пропагандируют покушения на политиков, представителей национальных меньшинств и объекты инфраструктуры. Среди них - «Подразделение огненной войны Германии» (Feuerkrieg Division Deutschland). Об этом со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране Конституции сообщает «Независимая газета».

Немецкой контрразведкой подсчитано, что число правых экстремистов в Германии составляет 33 900 человек. Из них 13 500 склонны к насилию. Свои идеи радикалы активно распространяют через чаты социальных сетей.

Запад захотел урезать доходы России

На фоне рекордного роста цен на топливо в Европе и США западные политики начали осознавать поспешность введения нефтяного эмбарго против России. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила заменить запрет на поставки российской нефти на ограничение доходов России от этой торговли. Возможно ли это, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что западными странами обсуждается идея введения пошлин на нефть и газ из России, которые вынудят Москву снижать цены. При этом ключевым барьером для реализации подобного сценария станет динамика перераспределения нефтяных потоков и готовность или неготовность России согласиться на эти условия, уверены они.

Украина запретила проверять Запорожскую АЭС

Украина потребовала от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси отказаться от визита на находящуюся под контролем России Запорожскую АЭС. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин обвинил Гросси в «ретрансляции нарратива российской пропаганды» о скоплении на Запорожской АЭС большого количества пригодных для изготовления ядерного оружия материалов. При этом в МАГАТЭ настаивают на необходимости инспекции на станцию для проверки ее безопасности.

Аналитики ОЭСР поспорили со Всемирным банком

В своем докладе аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют рост мирового ВВП в 2022 году лишь в 3% вместо 4,5%, однако уверены, что стагфляция уровня 1970-х годов мировой экономике не грозит. Этот прогноз расходится с данными Всемирного банка, который предупредил о риске стагфляции, отмечает «Коммерсант».