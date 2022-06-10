Япония открылась для российских туристов

Власти Японии открыли границы для российских туристов. Об этом говорится на сайте японского посольства в России.

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images Buddhika Weerasinghe / Getty Images

С пятницы, 10 июня, азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи. Путешественникам для въезда потребуется ПЦР-тест, действительный не более 72 часов. Карантин по прибытии отменен.

Отмечается, что пока посещение страны разрешено в составе организованных туристических групп. Ограничений на число человек в одной группе нет, однако на протяжении всего тура путешественников обязан сопровождать гид.

Кроме того, туристы должны приобрести страховку, покрывающую риски заражения COVID-19, а также носить маски большую часть времени.