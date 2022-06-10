В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
54 минуты назад

Япония открылась для российских туристов

Lenta.ruиещё 1

Власти Японии открыли границы для российских туристов. Об этом говорится на сайте японского посольства в России.

Япония открылась для российских туристов
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty ImagesBuddhika Weerasinghe / Getty Images

С пятницы, 10 июня, азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи. Путешественникам для въезда потребуется ПЦР-тест, действительный не более 72 часов. Карантин по прибытии отменен.

Отмечается, что пока посещение страны разрешено в составе организованных туристических групп. Ограничений на число человек в одной группе нет, однако на протяжении всего тура путешественников обязан сопровождать гид.

Кроме того, туристы должны приобрести страховку, покрывающую риски заражения COVID-19, а также носить маски большую часть времени.

Ранее в июне стало известно о стоимости первых туров в Японию для россиян. По оценкам специалистов, средняя цена недельной поездки в Токио с осмотром соседних городов начинается от 133 тысяч рублей на двоих без перелета.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители