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47 минут назад

Rzeczpospolita: жители Польши не поддерживают предоставление украинцам пособий

Газета.Ru

По данным исследования Варшавского университета, большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Жители Польши не поддерживают предоставление украинцам пособий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в дальнейшем.

"Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу), в этом плане наша благосклонность резко падает…", - утверждает издание.

По данным опроса Варшавского университета, только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами.

Ранее стало известно, что общее количество перемещенных лиц, въехавших в Евросоюз с началом российской военной операции на Украине, достигло отметки в 7,1 млн человек, сообщается на сайте европейского пограничного агентства Frontex. В ведомстве отметили, что в это число входят не только украинские граждане, но и другие беженцы с территории государства. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Общество,Владимир Путин,Frontex,ЕС,
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