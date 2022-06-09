Жители Польши не поддерживают предоставление украинцам пособий

По данным исследования Варшавского университета, большинство граждан Польши, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, выступают против предоставления им местных социальных пособий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

В публикации отмечается, что поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в дальнейшем.

"Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу), в этом плане наша благосклонность резко падает…", - утверждает издание.

По данным опроса Варшавского университета, только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами.

Ранее стало известно, что общее количество перемещенных лиц, въехавших в Евросоюз с началом российской военной операции на Украине, достигло отметки в 7,1 млн человек, сообщается на сайте европейского пограничного агентства Frontex. В ведомстве отметили, что в это число входят не только украинские граждане, но и другие беженцы с территории государства. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.