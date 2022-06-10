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51 минуту назад

В Рособрнадзоре предсказали падение среднего балла ЕГЭ

Lenta.ruиещё 8

В 2022 году средний балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) снизится по сравнению с показателями прошлых лет. Такое мнение выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире передачи «Родительский чат».

В Рособрнадзоре предсказали падение среднего балла ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению руководителя ведомства, причиной снижения баллов является снижение образовательных стандартов.

«Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам. Структуры контрольно-измерительных материалов, содержание претерпели изменения по всем предметам», — сказал он.

Музаев также подчеркнул, что всегда, когда появляются изменения в каком-либо предмете, средний балл на ЕГЭ по отношению к прошлому году начинает снижаться.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что после отказа от Болонской образовательной системы в России сохранится ЕГЭ, так как он построен полностью на российских образовательных стандартах.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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