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17 минут назад

Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров

Lenta.ru

На фоне санкций Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров, объединяющей европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC). Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров
Фото: Unsplash Unsplash

Глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев пояснил, что заявление о выходе Ассоциации владельцем кинотеатров (АВК) из UNIC уже отправлено.

«Оно [решение о выходе] явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений», — сказал Исаев.

По его словам, рассматривался вариант принудительного исключения России из UNIC. В итоге страна все же решила покинуть ассоциацию самостоятельно.

13 мая стало известно, что в апреле этого года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона.

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