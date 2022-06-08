Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров

«Оно [решение о выходе] явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений», — сказал Исаев.