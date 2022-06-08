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6 минут назад

Москвичи оценили идею продажи пива в обновленном «Макдоналдсе»

Мослента

Большинство москвичей выступили против продажи пива в обновленной сети «Макдоналдс». Опрос с открытыми результатами опубликовал Telegram-канал агентства «Москва».

Стало известно отношение россиян к продаже пива в новом «Макдоналдсе»
Фото: 

54 процентов опрошенных дали отрицательную оценку идее продажи слабоалкогольного напитка в фастфуде. 34 процентов проголосовали за это: «Бургер без пива — деньги на ветер». Еще 12 процентов воздержались от высказывания однозначной позиции.

На данный момент голосование еще не завершено. В опросе приняли участие более 300 человек.

Ранее в сети опубликовали согласованное меню обновленного «Макдоналдса». Судя по нему, сеть сохранит в продаже привычную «Кока-Колу». Первые 15 точек нового «Макдоналдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.

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