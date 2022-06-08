Стало известно отношение россиян к продаже пива в новом «Макдоналдсе»

Большинство москвичей выступили против продажи пива в обновленной сети «Макдоналдс». Опрос с открытыми результатами опубликовал Telegram-канал агентства «Москва».

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54 процентов опрошенных дали отрицательную оценку идее продажи слабоалкогольного напитка в фастфуде. 34 процентов проголосовали за это: «Бургер без пива — деньги на ветер». Еще 12 процентов воздержались от высказывания однозначной позиции.

На данный момент голосование еще не завершено. В опросе приняли участие более 300 человек.