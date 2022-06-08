Володин объяснил смысл слияния ПФР и Фонда соцстрахования

Объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) сократит количество управленческого персонала, что позволит снизить затраты на администрирование нового фонда. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Два фонда объединяются. В одном был директор, в другом был директор, у директора - машина, у другого директора - машина, у одного - помощник, у другого. <…> Надо взять и сказать честно, что у нас произойдет сокращение управленческого персонала. Меньше будет затрат на транспорт, на секретарей, на помощников, один будет главный бухгалтер, один будет руководитель кадровой службы", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что сегодня расходы на эти цели "лежат грузом на средствах, которые люди отчисляют".

"Мы исходим из того, что деньги расходуются сегодня на администрирование в одном объеме, а будут - в меньшем. Значит, больше пойдет денег на социальные программы и выплаты", - заявил Володин.

Он также отметил, что инициатива подразумевает, что рядовые сотрудники ПФР и ФСС сохранят свои рабочие места.

"А бюрократию надо сокращать", - подчеркнул Володин.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ путем объединения ПФР и ФСС, а также пакет сопутствующих инициатив, среди которых поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

Потребуется два года для переходного периода по объединению Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в Социальный фонд России. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы полагаем, может быть, это пройдет быстрее, но мы полагаем, что нам потребуется года два, чтобы система устоялась, создались не отдельные, а единые клиентские службы, чтобы были завершены все работы, которые связаны с институтом "социального казначейства". Мы и сами ждем, и я думаю, что есть прямой интерес парламента, когда вносится единый бюджет, сразу видно много нюансов - над этими нюансами нам предстоит поработать", - сказала она на пленарном заседании в Совете Федерации.

Вопрос объединения социальных фондов в экспертном сообществе обсуждался с 2018 года. В этот период началась последовательная работа по сближению деятельности фондов, и в конце января 2022 года Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС, а 20 мая правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании с 2023 года в стране единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение позволит сделать получение услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, рассказали в Минтруде.

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) приведет к плановому уменьшению числа сотрудников. Но в течение следующих двух лет персонал фондов не будут сокращать, об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Привычные институты продолжают оставаться работать, персонал <...> продолжает в течение двух лет работать. Но мы понимаем, что объединение административно-хозяйственных и информационных функций в конечном итоге приведет к плановому уменьшению численности. Эта работа в плановом порядке будет осуществляться", - сказала Голикова.

Освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы, — сказала вице-премьер.

После объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. О будущем социальных выплат в результате реформы рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

Голикова пообещала, что власти будут исполнять все социальные обязательства вне зависимости от того, как называется фонд. Говоря о трансформации тарифов страховых взносов, она указала, что в результате появятся три категории льготных тарифов: 15 процентов, 7,6 процента и в отдельных случаях 0 процентов. При этом тариф в 7,6 процента будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям.

«То есть снижение практически в два раза», — подчеркнула Голикова.

При переходе к единому Социальному фонду гражданам не придётся подавать документы заново. Ведомства разработали так называемую бесшовную структуру объединения. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

Мы с нашими коллегами из двух фондов отработали так называемую процедуру бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединённому фонду, — сказал Котяков.

Он уточнил, что после объединения фондов гражданам не придётся вновь подавать документы на меры поддержки и не понадобится обращаться в объединённую структуру дополнительно.

По словам министра, после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства: по одному заявлению или совсем без него.

Ранее Котяков сообщил, что привязанные к прожиточному минимуму выплаты россиянам будут проиндексированы автоматически. Такое объяснение последовало после объявления президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) позволит создать систему, которая поможет гражданам в досудебном порядке отстоять свои права в случае ошибок при назначении мер социальной поддержки. Об этом сообщил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

"Сегодня было много замечаний и вопросов, связанных с тем, что есть ошибки в работе, связанной с назначением мер социальной поддержки. Как раз перезревшая уже необходимость для того, чтобы мы в рамках единого фонда создали единую информационно-правовую систему, когда гражданин может в досудебном порядке свои права отстоять. Потому что сегодня он часто идет в суд. А там, [в новой системе], в большом количестве процентов случаев можно этого избежать", - рассказал замминистра.

Он пояснил, что сейчас в ФСС есть возможность решить подобные вопросы в досудебном порядке, а в ПФР - нет.

"Мы сформулируем единую правовую конструкцию, в которой можно эти вопросы реализовать", - добавил Пудов.

Установленные даты социальных выплат после планируемого объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) будут сохранены, сообщил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

"Социальный фонд будет выполнять все функции ПФР и ФСС, но более быстро и качественно. При этом для удобства граждан установленные даты выплат будут сохранены. Мы также сохраним все точки приема граждан. Эти клиентские службы будут работать по единому запросу, назначая все меры социальной поддержки. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды, смогут обращаться туда, куда им удобно - будь то ближайший офис единого фонда или МФЦ", - рассказал замминистра.

Он напомнил, что ПФР и ФСС обеспечивают страховые выплаты для работающих в случае болезни, при беременности и рождении ребенка, пенсии, пособия для родителей детей от 8 до 17 лет и многие другие.

В Наблюдательный совет и Правление создаваемого Фонда пенсионного и социального страхования войдут депутаты Госдумы и сенаторы, сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов при рассмотрении в первом чтении соответствующего пакета законопроектов.

Согласно документам, с 1 января 2023 года в России должен заработать единый Фонд пенсионного и социального страхования. В него объединят Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России.

«Сегодня в Правлении Пенсионного фонда нет представительства ни профсоюзов, ни работодателей, ни депутатов Госдумы, ни Совета Федерации. Там представлены только сотрудники самого фонда», — признал Пудов.

В Наблюдательный совет нового Фонда предложено ввести одного депутата Госдумы и одного представителя Совета Федерации. Также представители Госдумы и Совета Федерации войдут в состав Правления Фонда. Также в Правлении будут представлены представители работодателей, профсоюзов, общественных организаций, общественных организаций инвалидов, уточнил замглавы Минтруда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такое решение позволит обеспечить прозрачность работы Фонда и контроль за ней со стороны общественности и парламентариев.