Сотрудники McDonald’s начали убирать логотипы бренда с подносов, которыми они продолжат пользоваться. О том, как правильно убирать букву "М" с предметов ресторанов написано в специальной инструкции. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На кадрах появившегося в соцсетях ролика видно, что сотрудники уничтожают старый логотип при помощи болгарки и наждачной бумаги.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.