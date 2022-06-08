Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о желании региона запустить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска», — сказал Рогов.

Он также добавил, что первая партия российских паспортов уже готова к выдаче в Запорожской области. Жителям их вручат в День России 12 июня. Документы получат как минимум 500 человек. В настоящее время на получение российского гражданства стоят в очереди еще тысячи человек.

Кроме того, Рогов подчеркнул, что властями принято консолидированное решение о подготовке к референдуму о вхождении области в состав России. Референдум состоится уже в этом году.