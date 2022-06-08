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28 минут назад

На Украине потребовали отказать Невзорову в гражданстве

Елена Прошина

Семь петиций о непредоставлении гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) зарегистрированы на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине потребовали отказать Невзорову в гражданстве
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Петиции внесены разными гражданами. В одних призывают не предоставлять гражданство Украины именно Невзорову, а другие требуют отказывать всем гражданам России, в том числе и журналисту. Под каждым из обращений пока значатся не более нескольких десятков подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Напомним, что в конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Основанием для этого стали публикации о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине, которые сопровождались недостоверными снимками. 22 апреля Минюст признал Невзорова иноагентом, а 4 мая МВД объявило его в розыск.

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Сам журналист с середины марта находится за границей, а 3 июня подал вместе со своей супругой Лидией заявку на получение гражданства Украины. Кроме того, он начал распродавать свое имущество в России.

Общество,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,Следственный комитет,
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