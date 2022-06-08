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38 минут назад

Главный раввин Москвы покинул Россию, сообщила его невестка

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию, сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Twitter.

Главный раввин Москвы покинул Россию
Фото: jewishcom.rujewishcom.ru

По словам Чижик-Гольдшмидт, раввин принял решение об отъезде после того, как они с супругой Дарой «подверглись давлению со стороны властей с требованием публично поддержать спецоперацию на Украине». Пинхас Гольдшмидт, как утверждает его невестка, отказался это сделать.

Сообщается, что раввин улетел в Венгрию через две недели после начала российской спецоперации на территории Украины. Затем Гольдшмидт отправился в Иерусалим, где проходил лечение его отец.

«Газете.Ru» не удалось получить оперативный комментарий Гольдшмидта.

Еврейская община Москвы ранее возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.

Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником — Днем спасения и освобождения.

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