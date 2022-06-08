Как выглядели настоящие гейши

Женщина-Гейша - одно из самых ярких культурных явлений Страны восходящего солнца. Вопреки расхожему мнению, основной работой гейш было проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах. Гейши обычно выступали хозяйками вечеринки, развлекая гостей японским танцем, пением, ведением чайной церемонии. Они должны были направлять беседу и способствовать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом своё достоинство.