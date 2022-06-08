В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
44 минуты назад

Как выглядели настоящие гейши

Александр Котлеткин

Женщина-Гейша - одно из самых ярких культурных явлений Страны восходящего солнца. Вопреки расхожему мнению, основной работой гейш было проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах. Гейши обычно выступали хозяйками вечеринки, развлекая гостей японским танцем, пением, ведением чайной церемонии. Они должны были направлять беседу и способствовать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом своё достоинство.

1/17 Женщина-Гейша - одно из самых ярких культурных явлений Страны восходящего солнца. Вопреки расхожему мнению, основной работой гейш было проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах. Гейши обычно выступали хозяйками вечеринки, развлекая гостей японским танцем, пением, ведением чайной церемонии
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
3/17 Гейша с зонтом, Япония, 1880е
Фото: globallookpress.com
4/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
6/17 Гейша с цветами, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
7/17 3 Гейши, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
9/17 Гейша играет на музыкальном инструменте, Япония, 1880е
Фото: globallookpress.com
10/17 4 гейши, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/17 Гейша играет на музыкальном инструменте, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
12/17 Гейши читаю и пьют чай, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
13/17 Гейши танцуют, Япония, 1880е
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/17 Гейша пишет письмо, Япония, 1880е
Фото: globallookpress.com
15/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
16/17 Гейша, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/17 Гейши играют на музыкальный инструментах, Япония, 1870е
Фото: globallookpress.com

В современной Японии гейш осталось совсем немного. В настоящее их число не превышает и тысячи. Туристы скорее встретят переодетых статистов, позирующих для фотографий, чем настоящих гейш. Как выглядели гейши в традиционной Японии – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители